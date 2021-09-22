22.09.2021 (13:45)

Спортсмены ЦСКА Саадат Далгатова и Екатерина Пальцева гарантировали себе медали 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу

Накануне в Москве завершились соревнования третьего дня 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу. На ринг выходили семь представителей сборной Вооруженных Сил Российской Федерации. Все они победами завершили свои поединки и продолжают борьбу за награды турнира.

Прапорщик Саадат Далгатова и прапорщик Екатерина Пальцева вышли в полуфинал, а курсант Святослав Тетерин, гвардии рядовой Дмитрий Двали, рядовой Иван Ступин, гвардии старший лейтенант Иван Сагайдак и прапорщик Раджаб Раджабов - в четвертьфинал.

Екатерина Пальцева (до 51 кг) единогласным решением судей победила бразильянку Гразиле Жазус де Соусу и вышла в полуфинал турнира.

Саадат Далгатова (до 69 кг) единогласным решением судей одолела Бималу Шрестху из Непала на четвертьфинальной стадии.

Иван Ступин (до 69 кг) раздельным решением судей (4:1) сломил сопротивление Югурта Аит Бекка из Алжира и вышел в четвертьфинал.

Раджаб Раджабов (до 81 кг) на стадии 1/8 финала единогласным решением судей оказался сильнее Рафаэля Хованисяна из Армении.

Святослав Тетерин (свыше 91 кг) единогласным решением судей победил венесуэльца Едгара Рамона Мунос Мата и вышел в четвертьфинал чемпионата мира среди военнослужащих.

Дмитрий Двали (до 52 кг) единогласным решением судей победил Мохамеда Тоуарега из Алжира и тоже вышел в четвертьфинал соревнования.

Иван Сагайдак (до 91 кг) на стадии 1/8 финала единогласным решением судей уступил Саиду Хамани из Алжира, но позже результат боя был пересмотрен и Ивану присудили победу.

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