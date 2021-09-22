22.09.2021 (13:20)

В Севастополе на базе филиала ЦСКА прошла церемония открытия первого онлайн турнира CISM по международному военно-морскому пятиборью

На базе спортивного комплекса (плавательный) филиала ЦСКА, г. Севастополь прошла торжественная церемония открытия первого онлайн турнира CISM по международному военно-морскому пятиборью.

После торжественной церемонии была проведена дисциплина плавание (спасение пострадавшего).

В мужской части соревнований в команде RUSSIA 1 лучшим стал Павел Самохин показав результат 49 секунд, набрав 1 253 очка. В команде RUSSIA 2 первое место в дисциплине завоевал Кирилл Шкурин с результатом 48 секунд, заработав 1 262 очка.

В зачёте среди женщин лидирующую позицию в команде RUSSIA 1 заняла прапорщик Алина Антонова показав результат 1 минуту 02 секунды, набрав 1 191 очка. В команде RUSSIA 2 первой стала старший матрос Екатерина Андреева с результатом 57 секунд, набрав 1 215 очков.

В ближайшие дни планируется проведение таких дисциплин как, «морская практика», «плавание в ластах с препятствиями» и «амфибийный кросс».

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