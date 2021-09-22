22.09.2021 (13:30)

Тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений Уссурийского соединения ВДВ завершилось в Приморском крае

На полигоне Барановский в Приморском крае завершилось тактическое учение с подразделениями гаубичного артиллерийского дивизиона Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В ходе учения были проведены боевые стрельбы дивизиона 122-мм гаубиц Д-30. Личный состав выполнял огневые задачи при поражении условного противника из закрытых огневых позиций и прямой наводкой на дальности до 5 километров, со сменой огневых позиций.

При проведении занятий в составе подразделений, артиллеристы выполняли нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке. Гвардейцы также учились быстро обнаруживать цели и правильно корректировать огонь.

Всего в ходе учения боевые расчеты поразили более 10 статичных и подвижных целей, имитирующих командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.

Боевая работа командиров и расчетов гаубичного артиллерийского дивизиона на учениях оценена баллом «хорошо».

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