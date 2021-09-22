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22.09.2021 (13:15)

На базе филиала ЦСКА/Хабаровск открылись чемпионаты ВС РФ по гребно-парусным видам спорта

Во Владивостоке на базе водно-спортивной станции филиала ЦСКА/Хабаровск состоялась торжественная церемония открытия чемпионатов Вооруженных Сил РФ по гребно-парусным видам спорта.

Торжественное открытие прошло под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова.

В акватории Амурского залива в период с 20 по 30 сентября будут состязаться около 80 спортсменов в составе 15 команд, представляющих объединения и соединения ВМФ России, а также курсанты ТОВВМУ им. С.О. Макарова.

Как и на завершившихся накануне соревнованиях ВМФ по гребле на шлюпках, гребно-парусному двоеборью, парусным гонкам и дальнему спортивному плаванию, обеспечение безопасности всех спортивных мероприятий будут осуществлять военнослужащие Тихоокеанского флота, патрулируя акваторию проведения чемпионатов на быстроходных лодках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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