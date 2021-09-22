22.09.2021 (13:00)
Армейская спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира по скалолазанию
На чемпионате мира по скалолазанию и параскалолазанию, который проходит в Москве, армейская спортсменка Юлия Каплина стала обладательницей серебряной медали в лазании на скорость среди женщин.
В первых забегах финальной части турнира Юлия сначала опередила немку Франциску Риттер, потом - полячку Анну Брожек. В полуфинале Юлия обогнала соотечественницу чемпионку Европы-2020 года в скорости, Екатерину Баращук. Юлия победила с результатом 7,09 секунды.
В финале Каплина противостояла полячке Наталье Калуцке. Допустив ошибку, армейская спортсменка стала вице-чемпионкой домашнего турнира. Для полячки это дебютный подиум на чемпионатах мира, а Юлия уже завоевывала серебряную медаль в 2012-м, бронзовую – в 2016-м.
Спортсменка ЦСКА выходила на старт с травмами, накопившимися по итогам подготовки к Олимпийским играм. Выступать с ними ей, безусловно, было непросто, но залечивать их не было времени.
Третье место в этой дисциплине на чм-2021 заняла Александра Мирослав.