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22.09.2021 (12:40)

В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии МТО почтили память святого преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя специалистов материально-технического обеспечения

В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулёва в Санкт-Петербурге отметили день памяти небесного покровителя воинства материально-технического обеспечения святого преподобного Иосифа Волоцкого.

На строевом плацу Военного института (инженерно-технического) личный состав во главе с начальником генерал-майором Сергеем Рихелем под перезвон колоколов встретил образ святого преподобного Иосифа Волоцкого, преподнесенный Военной академии МТО заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым в 2019 году.

Помощником начальника института по работе с верующими военнослужащими иереем Евгением в сопровождении курсантского хора был отслужен молебен и во время обноса иконы вдоль строя института проведено окропление личного состава.

Памятный день преподобного Иосифа Волоцкого насыщен информационными мероприятиями о жизни и подвиге святого, которые сегодня проводятся и в храме настоятелем иереем Евгением, и в подразделениях представителями кафедры гуманитарных дисциплин, а также участниками православного кружка, функционирующего в институте.

Справочно:

Преподобный Иосиф Волоцкий – святой Русской православной церкви, почитается в лике преподобных. Преподобный Иосиф был монахом и активным общественным деятелем, сторонником сильного централизованного Московского государства. Он один из вдохновителей учения о Русской церкви, как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил преподобного Иосифа Волоцкого – миротворца небесным покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Религия
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