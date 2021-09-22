22.09.2021 (12:20)

Экипаж строящегося корвета «Проворный» Тихоокеанского флота пройдёт обучение в Санкт-Петербурге

Экипаж новейшего корвета «Проворный» проекта 20385, строящегося на предприятии «Северная верфь» для соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России, в ближайшее время приступит к изучению корабля.

Военные моряки пройдут обучение в Санкт-Петербурге в Объединённом учебном центре Военно-Морского Флота. В ходе учебного процесса военнослужащие изучат тактико-технические характеристики корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям.

В процессе обучения экипаж будет задействован на тренажерной базе, состоящей из корабельных узлов и механизмов новостройки, где личный состав отработает действия боевых расчетов.

После прохождения курса теоретической подготовки, экипаж будет проходить стажировку на однотипном корабле со сдачей выпускных экзаменов на допуск к самостоятельному управлению кораблём.

Совместно с представителями военной промышленности будет проведён комплекс ходовых и опытных испытаний корабля, сдача курсовых задач и последующая государственная приёмка к дальнейшей эксплуатации в соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице