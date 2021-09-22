22.09.2021 (11:45)
В Оперативной группе российских войск прошел чемпионат соединения по офицерскому пятиборью
В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военному офицерскому пятиборью.
В соревнованиях приняло участие 10 команд общей численностью 30 человек.
В ходе соревнований военнослужащие показали свое мастерство при стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, в плавании на 50, 100, и 200 м, беге на дистанции от 100 до 10000 м, метании гранат на точность и дальность, а также в преодолении общевойсковой полосы препятствий.
По итогам соревнований победителям в личном зачете были вручены подарки с символикой Министерства обороны Российской Федерации, а в командном – грамоты и кубки.
Новости по теме:
Еще два эшелона с техникой и личным составом частей Западного военного округа, принимавших участие в ССУ «Запад-2021», отправились в Россию из Белоруссии
Руководители делегаций 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, представители ЦСКА и Федерации бокса России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В филиале Военной академии РВСН прошел чемпионат Серпухова среди молодежи и старшей возрастной группы по тяжелой атлетике
Метки: