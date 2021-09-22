22.09.2021 (11:45)

В Оперативной группе российских войск прошел чемпионат соединения по офицерскому пятиборью

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военному офицерскому пятиборью.

В соревнованиях приняло участие 10 команд общей численностью 30 человек.

В ходе соревнований военнослужащие показали свое мастерство при стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, в плавании на 50, 100, и 200 м, беге на дистанции от 100 до 10000 м, метании гранат на точность и дальность, а также в преодолении общевойсковой полосы препятствий.

По итогам соревнований победителям в личном зачете были вручены подарки с символикой Министерства обороны Российской Федерации, а в командном – грамоты и кубки.

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