22.09.2021 (12:00)

В филиале Военной академии МТО в Омске проведен чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди курсантских подразделений

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в Омске проведен чемпионат филиала по легкоатлетическому кроссу среди курсантских подразделений. Данным видом спорта открывалась Спартакиада филиала в новом спортивном сезоне. Предварительно в подразделениях проведены соревнования, на которых отбирались сильнейшие бегуны для участия в чемпионате филиала.

Все победители и призеры соревнований награждены грамотами и медалями. Команда-победитель награждена кубком. По итогам соревнований была сформирована сборная команда филиала для участия в Спартакиаде военных вузов.

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