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22.09.2021 (11:30)

В Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен второй этап конкурса «Рембат» среди специалистов ОГРВ ПРРМ и силовых ведомств региона.

 В рамках второго этапа конкурса специалисты выполняли нормативы по огневой и специальной подготовкам.

В ходе состязания по огневой подготовке участники выполняли стрельбу с места по появляющимся и движущимся целям со сменой огневой позиции. Дальность до мишеней, имитирующих спешивающуюся, залегшую и атакующую группы пехоты, составляла от 200 до 500 метров.

При выполнении норматива по технической подготовке с полным развертыванием мастерской МТО-АТ-М1 экипажи развернули мастерские из походного положения и установили рабочие посты согласно схеме размещения мастерской на местности и в соответствии с требованиями эксплуатации.

Завершали этап конкурса сварщики, которые соревновались в резке метала на время.

Результаты второго этапа были определены судейской комиссией из расчета времени выполнения нормативов и штрафных баллов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы
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