22.09.2021 (11:15)

Военнослужащие войск РХБ защиты ЦВО выступили в качестве инструкторов на форуме «Вектор Спасения - Урал»

Военнослужащие войск РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) выступили в качестве инструкторов на форуме «Вектор Спасения-Урал», который состоялся в г. Березовский Свердловской области. Ранее военнослужащие-инструкторы выполняли специальные задачи на территории Сирии, Сербии и Италии, по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего в форуме приняли участие более 100 человек, среди которых представители молодежи профессиональных аварийно-спасательных формирований, студенческих спасательных формирований, члены общественных организаций и учащиеся специализированных учебных заведений Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края.

Главная цель мероприятия - повышение профессионального мастерства добровольцев-спасателей путем совершенствования навыков проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, овладения методами использования инструмента и техники, обмена опытом ведения поисково-спасательных работ.

На форуме военнослужащие ЦВО рассказали добровольцам - спасателям о специфике службы в войсках РХБ защиты, а также обучили поведению в аварийных ситуациях, связанных с РХБ загрязнением и правильному обращению со средствами индивидуальной защиты. Кроме того, участникам форума «Вектор Спасения - Урал» продемонстрировали три единицы военной техники, которая стоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации.

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