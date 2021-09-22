22.09.2021 (11:00)

Выставка военной техники открылась под Оренбургом для участников учения «Мирная миссия-2021»

Выставка современных и перспективных образцов вооружения и военной техники развернута на полигоне Донгуз под Оренбургом для участников совместного антитеррористического командно-штабного учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021».

Среди экспонатов выставки танк Т-72Б3, боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор», комплекс противовоздушной обороны средней дальности «Бук-М3», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», модернизированные бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-М» и многие другие. Предприятия ОПК выставили на экспозиции перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними. На выставке также представлено более 50 видов современного и исторического стрелкового оружия, трофейных пистолетов и автоматов, которые использовали террористы в Сирийской Арабской Республике.

Учение вооруженных сил стран ШОС «Мирная миссия-2021» проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на полигоне Донгуз в Оренбургской области в период с 20 по 24 сентября.

Главными целями учения являются: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Совместные антитеррористические учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

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