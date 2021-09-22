22.09.2021 (10:45)

Ухудшение погодных условий в Приморье не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота

В местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена степень штормовой готовности из-за ухудшения гидрометеорологических условий по Приморскому краю.

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течении двух дней ожидается ветер до 28 м/с и сильные дожди.

В пунктах базирования сил флота усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Ведутся графики учёта атмосферного давления и скорости ветра.

Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдалённых военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.

Ухудшение погодных условий не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей ТОФ, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

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