22.09.2021 (10:45)
Ухудшение погодных условий в Приморье не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота
В местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена степень штормовой готовности из-за ухудшения гидрометеорологических условий по Приморскому краю.
По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течении двух дней ожидается ветер до 28 м/с и сильные дожди.
В пунктах базирования сил флота усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Ведутся графики учёта атмосферного давления и скорости ветра.
Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдалённых военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.
Ухудшение погодных условий не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей ТОФ, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.