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22.09.2021 (10:30)

Снайперы спецназа ЮВО на Кубани отрабатывают скоростную стрельбу по целям в рамках подготовки к международному учению «Дружба-2021»

На полигоне Молькино в Краснодарском крае в рамках подготовки к совместному российско-пакистанскому военному учению «Дружба-2021» снайперы подразделения специального назначения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) отрабатывают технику скоростной стрельбы.

В ходе тренировок используется методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке.

Снайперы также отрабатывают технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, оборудования позиции для ведения огня, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы готовят данные для стрельбы и поражения цели из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дальностях до 1,2 тыс. м.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», пройдет в период с 27 сентября по 6 октября 2021 года на территории полигона Молькино в Краснодарском крае. В учении задействованы около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих подразделения спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Учение «Дружба» проводится с 2016 года, поочерёдно на территории России и Пакистана. На полигоне Молькино в Краснодарском крае мероприятие состоится во второй раз, ранее учение на полигоне было организовано в 2019 году.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Международные учения , Снайперы
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