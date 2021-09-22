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22.09.2021 (10:15)

На вооружение морской пехоты Каспийской флотилии поступили модернизированные автоматы Калашникова – АК-74М с комплектом «Обвес»

Морская пехота Каспийской флотилии получила на вооружение модернизированные 5,45-мм автоматы Калашникова – АК-74М с комплектом модернизации «Обвес» (для сухопутных войск и разведки). Данные образцы стрелкового оружия предназначены для перевооружения десантно-штурмовых и разведывательных подразделений.

Новые автоматы имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера. Для установки различного навесного оборудования они оснащены планкой Пикатинни. Также на новом оружии сохранена возможность крепления штык-ножа и подствольного гранатомета. В комплект «Обвес» входят дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари.

Автоматы, поступающие в разведывательные подразделения морской пехоты, дополнительно оборудованы тактической ручкой, приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

К настоящему моменту в подразделения морской пехоты флотилии поступило уже порядка 500 единиц данного стрелкового оружия.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Перевооружение
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