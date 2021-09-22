22.09.2021 (10:00)

Гидрографы Каспийской флотилии заканчивают подготовку к навигации в зимнем периоде

В соответствии с планом навигационно-гидрографического обеспечения экипажи судов гидрографической службы Каспийской флотилии (КФл) приступили к итоговому этапу работ по подготовке к зимней навигации.

С марта по сентябрь текущего года в ходе выполнения работ по навигационной безопасности и гидрографическому обеспечению северной и центральной частей Каспийского моря гидрографы прошли свыше 10 тыс. морских миль.

Комплекс навигационных работ на Каспийском море и в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала проводится специалистами-гидрографами флотилии ежегодно с целью обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей флотского объединения, а также гражданского судоходства.

Гидрографические работы проводятся с применением современных приборов и программно-аппаратных комплексов. В ходе плановых мероприятий проведены наблюдения уровня Волго-Каспийского морского судоходного канала, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, измерена скорость течения.

По завершении обработки результатов исследований будут подготовлены материалы и предложения в российские организации по корректуре навигационных карт.

Всего в акватории Каспийского моря задействовано порядка 10 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы флотилии. В их числе суда и катера «Анатолий Гужвин», «ГС-194», «ГС-202», «БГК-2090».

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