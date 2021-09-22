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22.09.2021 (09:30)

В ходе международного учения «Дружба-2021» правопорядок и безопасность будут обеспечивать военные полицейские ЮВО

В Краснодарском крае на полигоне Молькино в ходе совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021» для обеспечения правопорядка и безопасности будут задействованы военнослужащие военной полиции Южного военного округа (ЮВО).

Военные полицейские организуют патрулирование в районах проведения учения, круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах и охрану мест проживания участников учения и иностранной делегации.

В мероприятиях по обеспечению правопорядка будет задействовано более 40 военных полицейских и около 10 единиц специальной техники военной комендатуры города Краснодар.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021» пройдет в период с 27 сентября по 6 октября 2021 года в Краснодарском крае на территории полигона Молькино. В учении задействованы около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих подразделения спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Учение «Дружба» проводится с 2016 года поочерёдно на территориях России и Пакистана. На полигоне Молькино мероприятие состоится во второй раз: ранее учение на полигоне было организовано в 2019 году.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Международные учения , Военная полиция
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