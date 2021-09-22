22.09.2021 (09:15)

В Ростове-на-Дону состоится третий этап всеармейских соревнований офицеров ЮВО «Командирские старты»

22 сентября в 15:00 в Ростове-на-Дону на стадионе Спортивного клуба армии состоится торжественное открытие третьего этапа всеармейских соревнований «Командирские старты» на первенство Южного военного округа (ЮВО).

Более 150 участников из числа старших и младших офицеров ЮВО будут состязаться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).

По итогам соревнований сборная команда ЮВО в составе наиболее подготовленных офицеров выступит в финале всероссийского этапа «Командирских стартов».

Соревнования «Командирские старты» проводятся девятый год подряд в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни, повышения их мотивации к занятиям спортом.

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