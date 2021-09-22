22.09.2021 (09:00)

Военнослужащие ЮВО для школьников Новочеркасска организовали спортивный праздник «День здоровья»

В Новочеркасске в городском парке микрорайона Октябрьский военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО) организовали для учащихся МБОУ СОШ №22 спортивный праздник «День здоровья».

Мероприятие началось с построения и представления команд – участники продемонстрировали свои эмблемы и девизы. С напутственным словом к школьникам обратился представитель военно-политического отдела полковник Роман Шикин и начальник физической подготовки старший лейтенант Андрей Зюзин.

Под руководством инструкторов по физической подготовке 150-й мотострелковой дивизии ЮВО были проведены соревнования, включающие полосу препятствий, эстафету с мячом, перенос условного раненого и другие конкурсы.

Также военнослужащие ЮВО провели мастер-класс по рукопашному бою, на котором ученики школы могли не только увидеть боевые приемы в исполнении профессионалов, но и повторить их под руководством опытных наставников.

В завершение праздника военнослужащие угостили ребят армейской кашей и чаем из полевой кухни.

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