22.09.2021 (08:30)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, зашёл в порт Лимасол Республики Кипр.

В рамках делового захода корабль пополнил запасы материальных средств, а экипаж фрегата получил возможность отдыха.

Заход российского фрегата в иностранный порт выполнен в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.

Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с августа 2021 года.

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