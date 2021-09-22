22.09.2021 (08:30)
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, зашёл в порт Лимасол Республики Кипр.
В рамках делового захода корабль пополнил запасы материальных средств, а экипаж фрегата получил возможность отдыха.
Заход российского фрегата в иностранный порт выполнен в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.
Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с августа 2021 года.
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