22.09.2021 (07:00)
В Забайкалье завершилось учение артиллеристов ВВО с применением беспилотников
На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае состоялось тактическое учение артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) с выполнением практических стрельб.
По легенде учения расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ор-лан-10» и «Тахион» обнаружили на удалении более десяти километров механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт.
В дальнейшем расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Ураган» подготовив орудия и выполнив прицеливание, уничтожили технику «неприятеля», используя координаты, полученные при помощи БПЛА. Поражение целей выполнялось как в составе батарей, так и силами отдельных расчетов.
В мероприятии приняли участие свыше тысячи военнослужащих, задействовано более 250 единиц военной техники.