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22.09.2021 (07:00)

В Забайкалье завершилось учение артиллеристов ВВО с применением беспилотников

На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае состоялось тактическое учение артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) с выполнением практических стрельб.

По легенде учения расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ор-лан-10» и «Тахион» обнаружили на удалении более десяти километров механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт.

В дальнейшем расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Ураган» подготовив орудия и выполнив прицеливание, уничтожили технику «неприятеля», используя координаты, полученные при помощи БПЛА. Поражение целей выполнялось как в составе батарей, так и силами отдельных расчетов.

В мероприятии приняли участие свыше тысячи военнослужащих, задействовано более 250 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ
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