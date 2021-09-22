22.09.2021 (06:00)

В мотострелковом соединении Амурского общевойскового объединения ВВО в ходе учения отработают новейшие методики ведения боевых действий

В мотострелковом соединении Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Еврейской автономии, в рамках программы боевой подготовки, стартовали командно-штабные учения, в ходе которых будут отработаны новейшие методики ведения боевых действий.

Учения пройдут на полигоне «Биджан» расположенном в Еврейской автономии, под руководством командующего Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майора Александра Санчика.

Среди основных целей мероприятия – совершенствование практических навыков, методов работы командиров и органов управления по руководству подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки. Выработка среди командиров системы нестандартного, адаптивного мышления в решении различных тактических задач применительных к реальным условиям современного боя. Все мероприятия, которые предстоит выполнить в ходе учения спланированы с учетом боевого опыта современных локальных конфликтов.

Особое внимание будет уделено активному применению в войсковых операциях систем беспилотной летательной авиации (БПЛА), ведению с помощью их радиотехнической, визуальной и других видов разведок. Координации действий диверсионных групп, корректировки ведения огня артиллерией, а также добиться работы системы связи и управления подразделениями с разведкой и БПЛА как единое целое.

Для проведения учения задействовано более тысячи военнослужащих и около 500 единиц военной техники различного назначения.

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