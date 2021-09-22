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22.09.2021 (04:00)

Военнослужащие ВВО приняли участие в открытии памятников Героям Советского Союза в Чите

В Чите на Мемориале "Воинам-забайкальцам, погибшим и умершим от ран в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году" состоялась торжественная церемония открытия бюстов-памятников героям Советского Союза - Григорию Штерну и Якову Смушкевичу.

Памятники Героям установлены по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В торжественном открытии приняли участие военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, а также юнармейцы отряда «Патриоты Забайкалья» регионального отделения юношеского патриотического движения, представители городских властей, администрации Забайкальского края и жители Читы.

В завершение торжественного митинга к бюстам Григория Штерна и Якова Смушкевича легли красные гвоздики, как символы памяти и уважения к подвигу героев. 

Ранее в России начала действовать программа по созданию мемориалов в честь несправедливо забытых военных руководителей.

Справочно:

Григорий Штерн в 1939 году участвовал в сражении на реке Халхин-Гол. Он возглавлял фронтовое управление, координировавшее действия Красной армии на Дальнем Востоке и в Монгольской народно-революционной армии.

Яков Смушкевич командовал 1-й армейской группой Военно воздушных сил СССР. В ходе ожесточённых воздушных боёв советская авиация нанесла поражение японской авиации и заняла господствующую высоту. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Восточный военный округ
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