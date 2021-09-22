22.09.2021 (03:30)

На межвидовом полигоне Цугол в Забайкальском крае провели тактико-специальные учения с соединением связи ВВО по развертыванию полевых подвижных пунктов управления

На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкалье с подразделениями связи Восточного военного округа проведено тактико-специальные учения, в рамках которого отрабатывались вопросы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления и обеспечению устойчивой и непрерывной связи с руководством общевойскового объединения, подчиненных соединений и воинских частей.

Были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе тренировки специалисты отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью, а также были отработанны вопросы, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника на систему организации связи и попытке нарушения функционирования внутренних компьютерных сетей.

При решении поставленных задач применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На учения привлечены более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

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