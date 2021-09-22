22.09.2021 (03:00)

Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 Восточного военного округа провели учения по доставке грузов

Экипажи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 армейской авиации Восточного военного округа провели учения по доставке грузов.

Полеты совершались с целью расширения возможностей выполнения перевозок крупногабаритной и тяжёлой современной техники. Экипажи армейской авиации в ходе условной поисково-спасательной операции осуществили доставку различных объемных грузов в труднодоступную местность.

Учебный груз транспортировался внутри грузовой кабины со специального полигона в Хабаровском крае.

Экипажи Ми-26 отработали взлет с аэродрома базирования, перелет и посадку в назначенном районе.

Летно-тактическим заданием для каждого пилота при взлете стало удержание вертолета в определенной точке пространства при зависании в воздухе. Особенность пилотирования при этом заключалась в умении ориентироваться по приборам в условиях плохой видимости.

Сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26 является самым большим из серийно производящихся вертолетов и одновременно самым мощным. Максимальная масса груза, которую может поднять Ми-26, составляет 20 тонн.

Данный тип вертолетов, стоящий на вооружении авиации Восточного военного округа, выполняет задачи по перевозке личного состава, грузов, военной техники и вооружения на дальние расстояния, в том числе в арктические зоны, расположенные на мысе Шмидта и на острове Врангель.

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