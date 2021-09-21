21.09.2021 (18:45)

Воспитанники секции кёкусинкай каратэ Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ выиграли четыре «золота» и «бронзу» на соревнованиях в Анапе

Четыре «золота» и «бронза» таков итог поездки в Анапу воспитанников команды секции кёкусинкай каратэ Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ, которой успешно руководит тренер Михаил Полюхович.

На днях в этом городе-курорте Краснодарского края завершились 13-е по счету всероссийские юношеские игры боевых искусств. В третий раз в состязаниях по киокусинкай каратэ честь Янтарного края отстаивали юные калининградцы. И вновь они это сделали весьма успешно, завоевав третье место по олимпийскому командному зачету.

В составе команды на этот турнир отправились кандидаты в мастера спорта Егор Вакарчук, Никита Коробицын, Данила Васильев и Иван Морской, перворазрядники Матвей Морской, Руслан Коваль и Ирина Аллаярова.

Лидер команды Егор Вакарчук, выступавший в весовой категории до 55 кг среди юношей 16-17 лет, четыре раза он выходил на татами. Первые два боя провел на иппон. Уверенно выиграл третий, полуфинальный поединок. И был включен оргкомитетом в состав участников гала-финалов – впервые в его спортивной карьере. В гала-финале в трудном бою одержал победу над соперником из Краснодарского края и завоевал первое «золото» в копилку команды. Напомним, что Егор является пятикратным победителем первенства России по киокусинкай и победителем розыгрыша кубка мира 2021 года по киокусинкай в Болгарии.

Его почин поддержали младшие товарищи по команде, выступавшие в категории 14-15 лет. Отличились Никита Коробицын и Данила Васильев. Никита в атакующем стиле провел четыре боя и уверенно победил в финале в весовой категории до 50 кг. Пять боев выдержал Данила. Он не оставил соперникам никаких шансов на успех и стал сильнейшим в весе до 55 кг. Ирина Аллаярова в боях с соперницами в весе до 55 кг завоевала «бронзу».

В последний день состязаний по киокусинкай порадовал Матвей Морской, выступавший среди юношей 12-13 лет в весе до 40 кг. Он выстоял в пяти боях, атаковал, стойко держал удар и победил.

- 13 лет я езжу со спортсменами в Анапу на игры боевых искусств, был на самых первых в 2008 году. Могу сказать, что уровень мастерства юных спортсменов с каждым годом растет и требуется больше усилий для победы. Ребята убедились в этом лично, смогли собраться, проявить волю, характер, реализовать наработки, приобретенные в ходе тренировок, и добиться высоких результатов. Четыре «золота» и «бронза» - это замечательно! Но нельзя останавливаться на достигнутом, наш девиз «Дальше – только вперед!». Участие в подобных турнирах, безусловно, идет на пользу единоборцам, они приобретают опыт, учатся у старших товарищей мастерству, умению преодолевать себя. И, даже проигрывая сильным соперникам, бойцы учатся науке побеждать, - прокомментировал Михаил Полюхович.

Наставник калининградских каратистов Михаил Полюхович выразил благодарность региональному отделению ДОСААФ и группе компаний «Зеленый город» за поддержку команды. Он также сообщил, что по результатам выступлений в 2021 году, с учетом рейтинга, состоялся отбор спортсменов на соревнования по киокусинкай V летней спартакиады молодежи России 2021 года, которая пройдет в конце сентября в поселке Витязево Краснодарского края. От Калининградской области в соревнованиях для участия в спартакиаде оргкомитетом был отобран Егор Вакарчук.

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