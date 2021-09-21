21.09.2021 (19:05)

На аэродроме Ялуторовска состоялся чемпионат Тюменской области по парашютным прыжкам на точность приземления

На аэродроме Ялуторовска состоялся чемпионат Тюменской области по парашютным прыжкам на точность приземления, в котором традиционно два десятка лет разыгрывается кубок имени Александра Ефремова.

Он был фотокорреспондентом, работал в тюменской газете «Наше время», увлекался парашютным спортом, в Тюменском аэроклубе совершил более 40 прыжков. Во время второй чеченской войны вёл репортаж из «горячей точки» и погиб в мае 2000 года при исполнении служебных обязанностей.

На открытии юбилейных, 20-х по счету, соревнований присутствовала дочь Александра Ефремова – Анна. Военный комиссар г. Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов Родион Хабаров вручил ей памятную медаль.

Участников чемпионата приветствовали председатель регионального отделения ДОСААФ Тюменской области Жаксылык Шайкенов и Владимир Шарпатов – легендарный командир экипажа «Ил-76», Герой России, который больше года находился в плену в Афганистане.

Главный трофей чемпионата – кубок имени Александра Ефремова –завоевала команда «Высота». Второе место у парашютистов команды «РПСБ», третий результат показала команда «УрФО». Чемпионом среди юниоров стала Екатерина Жернакова, а титул абсолютного чемпиона выиграл Евгений Иванов. Всем сильнейшим участникам соревнований заслуженные награды вручил руководитель тюменского авиаспортклуба ДОСААФ Владимир Палей.

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