21.09.2021 (22:20)

В открытом первенстве Челябинской области по судомодельному спорту команда местного отделения ДОСААФ ЗАТО Снежинск заняла второе место

На три недавних дня акватория озера Киреты, что недалеко от города Касли, стала ареной открытого первенства Челябинской области по судомодельному спорту.

Эти состязания, завершающие летний спортивный сезон, привлекли внимание свыше 50 судомоделистов из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила и Снежинска. Взрослые спортсмены и юниоры разыграли комплекты наград в десяти классах скоростных радиоуправляемых моделей.

В командном зачете своим выступлением порадовали судомоделисты Свердловской области. Первое место завоевала команда Нижнего Тагила, третьими были спортсмены Екатеринбурга. Гегемонию гостей удалось нарушить команде местного отделения ДОСААФ ЗАТО Снежинск Челябинской области – она на второй позиции.

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