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21.09.2021 (18:55)

В ходе проведения конкурса на лучший расчет БПДМ «Тайфун-М» военнослужащие продемонстрировали навыки вождения

В ходе проведения финального этапа конкурса на лучший расчет боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М» в Тейковском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Ивановская область) военнослужащие подразделений охраны продемонстрировали навыки вождения БПДМ.

В ходе проверки навыков вождения механики-водители демонстрировали навыки вождения БПДМ. Главными критериями оценки этого этапа стала проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время. Кроме того, в ходе второго дня соревнований специалисты выполнили нормативы по РХБ защите.

В финале конкурса принимают участие военнослужащие из Йошкар-Олинского, Тейковского, Тагильского, Новосибирского и Барнаульского ракетных соединений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Конкурсы
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