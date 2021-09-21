21.09.2021 (19:40)
В подразделении 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) проходит тренировка контроля и оказания помощи с приёмом (оценкой) выполнения учебно-боевых задач
В зенитном ракетном полку 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) проходит тренировка контроля и оказания помощи с приемом (оценкой) выполнения учебно-боевых задач.
Так как одной из актуальных проблем повышения боевой готовности подразделений является целенаправленная повседневная деятельность их в мирное время. Подготовка и проведение мероприятий повседневной деятельности, в первую очередь по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины, правопорядка, службы войск, организации боевой подготовки, на должном уровне требует от командиров, офицеров подразделения глубоких и всесторонних военно-профессиональных и методических знаний, навыков, умений, то есть способности управлять подчиненными подразделениями.
На данной тренировке отрабатывались вопросы по постановке задач расчету, совершения марша в указанный район, организации боевой подготовки в условиях повседневной деятельности подразделения.
Расчет справился с поставленной задачей на оценку «хорошо».