21.09.2021 (19:40)

В подразделении 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) проходит тренировка контроля и оказания помощи с приёмом (оценкой) выполнения учебно-боевых задач

В зенитном ракетном полку 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) проходит тренировка контроля и оказания помощи с приемом (оценкой) выполнения учебно-боевых задач.

Так как одной из актуальных проблем повышения боевой готовности подразделений является целенаправленная повседневная деятельность их в мирное время. Подготовка и проведение мероприятий повседневной деятельности, в первую очередь по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины, правопорядка, службы войск, организации боевой подготовки, на должном уровне требует от командиров, офицеров подразделения глубоких и всесторонних военно-профессиональных и методических знаний, навыков, умений, то есть способности управлять подчиненными подразделениями.

На данной тренировке отрабатывались вопросы по постановке задач расчету, совершения марша в указанный район, организации боевой подготовки в условиях повседневной деятельности подразделения.

Расчет справился с поставленной задачей на оценку «хорошо».

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