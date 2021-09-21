21.09.2021 (19:30)

В Смоленске пройдет чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по рывку гири

С 5 по 8 октября на базе филиала ЦСКА г. Смоленск будет проходить чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по дисциплине военно-прикладного спорта рывку гири.

Чемпионат пройдёт в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Вооружённых Силах Российской Федерации на 2021 год в целях популяризации и развития новой спортивной дисциплины военно-прикладного спорта «рывок гири».

Соревнования проводятся среди военнослужащих в составе команд видов и родов войск Вооруженных Сил РФ, военных округов, Северного флота, 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, вузов Министерства Обороны РФ (в личном и командном зачётах).

Состав команды 18 человек. Из них 16 спортсменов: 12 мужчин и 4 женщины, 1 представитель (тренер) и 1 судья. Мужчинам предстоит состязаться в трех возрастных категориях (до 30, от 30 до 40 и старше 40 лет), а женщинам – в двух (до 30 и от 30 и старше).

Справочно:

«Рывок гири» является упражнением военно-прикладного вида спорта. Рывок выполняется сначала одной рукой, затем, без отдыха – другой. Количество перехватов с одной руки в другую при выполнении упражнения не ограничено. Спортсмену разрешается отдыхать в положении гири вверху, но запрещено дожимать гирю, опускать на плечо или грудь, отдыхать с опущенной вниз гирей, касаться свободной рукой гири или любой части тела, а также делать более одного замаха перед очередным подъемом. Однако случайное касание гирей помоста ошибкой не является.

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