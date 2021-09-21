21.09.2021 (19:20)

Руководители делегаций 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, представители ЦСКА и Федерации бокса России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня в Москве главы делегаций-участников 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, а также представители Центрального спортивного клуба Армии и Федерации бокса России приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В торжественном мероприятии в Александровском саду у стен Кремля приняли участие все главы делегаций, которые принимают участие в 58-м чемпионате мира среди военнослужащих по боксу в Москве, руководство и сотрудники армейского Клуба, а также Федерации бокса России.

Венки к Могиле Неизвестного Солдата возложили президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччирилло, заместитель начальника ЦСКА (по спортивной работе) полковник Олег Пархоменко, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и его первый заместитель, член исполнительного комитета ФБР Татьяна Кириенко.

Также в церемонии принял участие официальный посол 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу - полковник Александр Лебзяк, член совета директоров Международного совета военного спорта (CISM) полковник Хосе Карлос Гарсиа-Вердуго (Испания), спортивный директор CISM полковник Луис Фернандо Норбега (Бразилия), руководитель проекта кадетских игр полковник Джозеф Бакари (Танзания), начальник кабинета президента CISM майор Делфин Виар.

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