21.09.2021 (19:10)

В Севастополе стартовал первый онлайн турнир CISM по международному военно-морскому пятиборью

В период с 20 по 23 сентября на базе филиала ЦСКА, г. Севастополь и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова проходит первый онлайн турнир CISM по международному военно-морскому пятиборью.

Изначально планировалось проведение чемпионата мира по международному военно-морскому пятиборью в Финляндии, однако из-за введения ряда ограничений в связи с распространение новой короновирусной инфекцией было принято решение проведение турнира в онлайн формате. В этом году в турнире принимают участие сборные команды Вооруженных Сил из России, Бразилии, Германии, Эквадора, Ирана и Испании.

В турнире от нашей страны заявлено два состава сборной ВС РФ.

Накануне на базе ЧВВМУ им. П.С. Нахимова прошло первое состязание в дисциплине «полоса препятствий».

В мужской части соревнований в команде RUSSIA 1 лучшим стал лейтенант Владислав Токарчук показав результат 2 минуты 00 секунд, набрав 1 148 очков. В команде RUSSIA 2 первое место в дисциплине завоевал сержант Максим Васильев с результатом 2 минуты 16 секунд, заработав 1 068 очков.

В зачёте среди женщин лидирующую позицию в команде RUSSIA 1 заняла прапорщик Юлия Потураева показав результат 2 минуты 05 секунд, набрав 1 123 очка. В команде RUSSIA 2 первой стала старший матрос Екатерина Андреева с результатом 2 минуты 40 секунд, набрав 952 очка.

В ближайшие дни планируется проведение таких дисциплин как «гонка на выживание», «морская практика», «плавание в ластах с препятствиями», и «амфибийный кросс».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице