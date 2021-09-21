21.09.2021 (19:00)

Президента Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччирилло получил награду от Минобороны России

По ходу вечерней сессии второго соревновательного дня проходящего в Москве 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу состоялось торжественное награждение президента Международного совета военного спорта полковника Эрве Пиччирилло.

Приказом Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу за значительный вклад в развитие международного военного сотрудничества Медалью «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» награжден президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччирилло.

Награду главе CISM вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

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