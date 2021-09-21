21.09.2021 (18:50)

В рамках второго соревновательного дня 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве на ринг вышли восемь представителей сборной ВС РФ

В рамках второго соревновательного дня 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве на ринг вышли восемь представителей сборной Вооруженных Сил Российской Федерации. Пять из них продолжают борьбу за награду, а результат одного боя должен быть пересмотрен.

Гвардии рядовой Константин Опольский, старший лейтенант Овик Оганнисян, гвардии рядовой Дарья Абрамова и прапорщик Володя Мнацаканян вышли в четвертьфинал чемпионата мира среди военнослужащих, а гвардии рядовой Дмитрий Двали – в 1/8 финала. Результат боя рядового Алексея Семыкина будет пересмотрен.

Дарья Абрамова (до 57 кг) единогласным решением судей победила Зитору Турдибекову из Узбекистана.

Овик Оганнисян (до 56 кг) на стадии 1/8 финала раздельным решением судей (3:2) одолел Собхана Сахри из Ирана.

Константин Опольский (до 60 кг) успешно преодолел 1/8 финала, единогласным решением судей победив Алекса Массала Массала из ДР Конго.

Рядовой Нуне Асатрян (до 60 кг), к сожалению, завершила свое выступление на четвертьфинальной стадии после пересмотра результата боя с бразильянкой Беатрис Соарес Фтрейрой.

Лейтенант Алексей Мазур (до 64 кг) раздельным решением судей (2:3) уступил Айтжану Аширхану из Казахстана и не сумел выйти в четвертьфинал.

Володя Мнацаканян (до 49 кг) единогласным решением судей победил Сейрана Егикяна и вышел в четвертьфинал турнира.

Дмитрий Двали (до 52 кг) раздельным решением (3:2) одолел Фозильена Абдумуродова из Узбекистана на стадии 1/16 финала.

Рядовой Алексей Семыкин (до 75 кг) раздельным решением судей (3:2) оказался сильнее Махди Сарбаза Бахшаеша из Ирана в 1/8 финала чемпионата мира среди военнослужащих. Однако сторона соперника подала протест, и пересмотр поединка состоится во вторник.

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