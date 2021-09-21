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21.09.2021 (18:30)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского Флота.

Продолжительность полета составила около 8 часов.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии,  Saab JAS-39  Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Самолеты
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