21.09.2021 (18:40)

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» прошел Неву и прибыл на судостроительный завод «Северная верфь»

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» ночью с 20 на 21 сентября прошел Неву после разводки мостов и прибыл на судостроительный завод «Северная верфь». Таким образом успешно завершен межфлотский переход с Северного флота в Санкт-Петербург плавдока «Свияга» с АПЛ К-3. Об успешном завершении буксировки доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову. Все технические средства плавдока «Свияга» функционировали в штатном режиме. Личный состав команды дока выполнил свои задачи.

По указанию Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова плавдок, после швартовки к причалу предприятия «Северная верфь», осмотрели заместитель Главнокомандующего ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов и заместитель Главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов.

В настоящее время специалисты «Северной верфи» приступили к подготовке плавдока «Свияга» к выводу из него подводной лодки К-3. Работы займут несколько дней. Затем подводную лодку подготовят для последующей буксировки в Кронштадт, где на ней спланирован соответствующий объем работ для преобразования ее в музей. Дата буксировки в Кронштадт будет определена отдельным решением.

Справочно:

«Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории

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