21.09.2021 (18:10)

В филиале Военной академии РВСН прошел чемпионат Серпухова среди молодежи и старшей возрастной группы по тяжелой атлетике

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошёл чемпионат по тяжелой атлетике среди молодежи и ветеранов городского округа на приз Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, чемпиона мира Василия Зубова.

Победитель определялся в каждой весовой категории и возрастной группе по наибольшему поднятому весу в сумме двух движений (рывок

и толчок).

Чемпионат способствовал повышению физической подготовленности курсантов, воспитанию духа соревновательности и сплоченности коллективов, также по результатам соревнований была сформирована сборная филиала Военной академии по тяжелой атлетике.

По итогам соревнований в командном первенстве среди факультетов на первом месте команда второго факультета, серебро у команды факультета №3 и тройку лидеров замкнула команда факультета №1.

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