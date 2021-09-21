21.09.2021 (18:10)
В филиале Военной академии РВСН прошел чемпионат Серпухова среди молодежи и старшей возрастной группы по тяжелой атлетике
В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошёл чемпионат по тяжелой атлетике среди молодежи и ветеранов городского округа на приз Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, чемпиона мира Василия Зубова.
Победитель определялся в каждой весовой категории и возрастной группе по наибольшему поднятому весу в сумме двух движений (рывок
и толчок).
Чемпионат способствовал повышению физической подготовленности курсантов, воспитанию духа соревновательности и сплоченности коллективов, также по результатам соревнований была сформирована сборная филиала Военной академии по тяжелой атлетике.
По итогам соревнований в командном первенстве среди факультетов на первом месте команда второго факультета, серебро у команды факультета №3 и тройку лидеров замкнула команда факультета №1.