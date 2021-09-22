22.09.2021 (05:00)

Паломники из Армении посетили монастырь Амарас в Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас около 100 паломникам, приехавшим из Армении.

Святыню, находящуюся вблизи линии разграничения сторон в Мартутнинском районе, посещают паломники как из Нагорного Карабаха, так и из Армении и других стран.

«Мы приехали из Армении, мы очень хотели приехать, но были проблемы с боязнью и возможностью приехать, но спасибо миротворцам, что мы смогли спокойно приехать сюда. Миротворцы относятся к нам очень уважительно, спасибо. Мы спокойно проехали весь путь, просто морально для нас было тяжело, но мы видим, что миротворцы выполняют свои задачи и нам от этого спокойно. Они очень великодушные и даже на армянском языке интересовались о нашем самочувствии. Спасибо им за это», - поделилась паломница Гаяне Мхитарян.

Миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса Амарас и во время церковной службы.

«Российскими миротворцами осуществляется обеспечение безопасности паломников, прибывших в монастырский комплекс Амарас. Данная святыня находится вблизи линии разграничения, поэтому необходимо присутствие миротворцев», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Королёв.

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице