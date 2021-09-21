21.09.2021 (17:05)

Епископ Душанбинский и Таджикистанский поздравил российских военнослужащих с Рождеством Пресвятой Богородицы

Епископ Душанбинский и Таджикистанский владыка Павел поздравил верующих российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, с Рождеством Пресвятой Богородицы.

В Иверском войсковом храме состоялось праздничное богослужение, на котором присутствовали верующие военнослужащие, члены их семей, а также гражданский персонал соединения. В своем выступлении к прихожанам епископ Павел отметил, что русский солдат во все времена славился силой боевого духа, готовностью защищать Отечество всеми своими силами, а также решимостью прийти на выручку своим товарищам, чего бы это не стоило. Владыка так-же благословил военнослужащих и окропил святой водой. После поздравления военнослужащих епископ Павел провёл праздничное богослужение в войсковой храме с помощником командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иереем Романом Чебоненко.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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