21.09.2021 (17:25)

В армейском корпусе Балтийского флота проводится КШТ с органами военного управления, соединениями и воинскими частями

В армейском корпусе Балтийского флота проводится, дислоцированном в Калининградской области, проводится командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением войск и сил.

Под руководством командования объединением отрабатываются вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий.

В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса отработают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач.

С начала тренировки на полигонах в Калининградской области развернуто свыше 5 полевых пунктов управления, с которых ведется руководство соединениями и частями, организовано взаимодействие со штабами Балтийского флота и Западного военного округа.

На КШТ привлечено свыше тысячи военнослужащих, задействовано до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники объединения.

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