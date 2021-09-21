21.09.2021 (17:25)
В армейском корпусе Балтийского флота проводится КШТ с органами военного управления, соединениями и воинскими частями
В армейском корпусе Балтийского флота проводится, дислоцированном в Калининградской области, проводится командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением войск и сил.
Под руководством командования объединением отрабатываются вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий.
В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса отработают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач.
С начала тренировки на полигонах в Калининградской области развернуто свыше 5 полевых пунктов управления, с которых ведется руководство соединениями и частями, организовано взаимодействие со штабами Балтийского флота и Западного военного округа.
На КШТ привлечено свыше тысячи военнослужащих, задействовано до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники объединения.