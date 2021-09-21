21.09.2021 (17:00)

Летчики Балтийского флота провели бомбометания по наземным целям

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота в рамках плановой боевой подготовки выполнили учебно-боевые задачи в Калининградской области.

В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ морской авиации Балтийского флота осуществили боевое применение по мишеням на одном из авиационных полигонов в восточной части Калининградской области.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов были разыграны тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также по ведению воздушной разведки.

Во время вылетов экипажи сбросили различные виды авиационных бомб, произвели стрельбу из авиационных пушек и отработали элементы маневрирования во время захода на цели в условиях применения условным «противником» средств радиоэлектронного подавления. Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.

Всего в учении было задействовано более 10 самолетов, а также инженерно-технический состав смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота.

Справочно:

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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