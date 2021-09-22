22.09.2021 (05:00)

Еще два эшелона с техникой и личным составом частей Западного военного округа, принимавших участие в ССУ «Запад-2021», отправились в Россию из Белоруссии

Продолжается возвращение к местам постоянной дислокации боевой техники и личного состава Западного военного округа, которые были задействованы в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) «Запад-2021» на полигонах в России и Белоруссии.

В течении суток с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию отправлены ещё два воинских эшелона. На железнодорожные платформы погружено более 80 единиц боевой и специальной техники.

Всего в учении на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлеченного на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысило 6400 военнослужащих.

Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября сего года.

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