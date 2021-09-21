21.09.2021 (07:45)

Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подводной лодки

Экипажи малых противолодочных кораблей (мпк) «Касимов» и «Ейск» провели учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

Учение прошло в морских полигонах в акватории Чёрного моря в рамках начавшихся вчера совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота (ЧФ).

Роль условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Великий Новгород».

В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами.

Совместное маневрирование и поиск подводной лодки экипажами малых противолодочных кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ и противолодочным самолётом-амфибией Бе-12 из состава подразделений Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Используя современные методы поиска и обнаружения подводных лодок, а также применив нестандартные подходы взаимодействия с морской авиацией, экипажи МПК обнаружили и идентифицировали подлодку «противника», после чего в ходе слежения и преследования подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами.

В совместных учениях принимают участие порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ), в том числе ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Выход кораблей на учения в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год.

Визуальный контроль за действиями участников учения и выполнением ими учебно-боевых упражнений осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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