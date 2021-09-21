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21.09.2021 (17:35)

Пункт отбора на военную службу по контракту в Тюменской области принял участие в компьютерном фестивале

Пункт отбора на военную службу по контракту в Тюменской области совместно с военнослужащими Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова провел тематическую выставку на компьютерном фестивале. Мероприятие было приурочено к проведению компьютерного фестиваля.

На выставке были продемонстрированы новинки в вооружении и обмундировании специальных подразделений ВС РФ. Гостям были продемонстрированы комплект «Ратник», ОВР-3Ш, инженерные боеприпасы, а также автоматы АК-74М и АК-12. Каждый желающий мог примерить экипировку и снаряжение, чтобы почувствовать разницу с компьютерной игрой.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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