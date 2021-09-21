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21.09.2021 (16:05)

Боевой опыт в Сирии применят российские военные инженеры на международном учении в Оренбуржье

Сирийский боевой опыт будет положен в основу действий созданной группировки российских инженерных войск в ходе международного учения воинских контингентов государств-членов ШОС «Мирная миссия – 2021», которое проходит на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Дмитрий Коруц.

«Опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе будет положен в основу практических действий инженерных подразделений ЦВО на учении «Мирная миссия – 2021». Так, на всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск. В составе воздушных отрядов задействуем транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с вертолетными системами минирования ВСМ-1, которые позволяют в сжатые сроки установить минно-взрывные заграждения на назначенных рубежах. В составе наземных подвижных отрядов заграждения будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3», - заявил генерал-майор Дмитрий Коруц.

«Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой задействуем отряд обеспечения мобильности в составе: инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов», - сказал генерал-майор Дмитрий Коруц.

Он добавил, что военные инженеры ЦВО также отработают создание противотанкового рва взрывным способом протяженностью 2 тыс. метров, для устройства которого задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , «Мирная миссия-2021»
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