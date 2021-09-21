21.09.2021 (14:25)

Более 70 артиллерийских систем задействуют на международном учении в Оренбуржье

Более 70 артиллерийских систем и ракетных комплексов задействовано в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении ШОС «Мирная миссия – 2021» в Оренбургской области.

В рамках учения создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, основу которой составляют два гаубичных самоходных и реактивный артиллерийские дивизионы из состава мотострелковой и артиллерийской бригад Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, а также артиллерийские подразделения Народно-освободительной армии Китая. На вооружении группировки – российские 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и 120-мм «Хоста», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также китайские 122-мм самоходные гаубицы PLL-09.

На полигоне Донгуз артиллерийские подразделения двух стран отработают широкий спектр задач в интересах коалиционных войск (сил) в борьбе с незаконными вооруженными формированиями: уничтожение техники, подавление огневых точек, постановку заградительного огня и другие. В ходе выполнения учебно-боевых задач планируется применить более 4,5 тыс. боеприпасов различных типов, в том числе реактивных, осколочно-фугасных, осветительных снарядов, а также противотанковых ракет.

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