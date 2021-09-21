21.09.2021 (17:55)

Командующий Северным флотом поздравил экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» с 35-летием корабля

Сегодня исполнилось 35 лет со дня первого подъёма военно-морского флага на ракетном крейсере Северного флота «Маршал Устинов». По поводу этого события на корабле состоялось торжественное построение личного состава и митинг. Вместе с военно-морским флагом и гюйсом были подняты стеньговые флаги и флаги расцвечивания, по-праздничному варианту.

В торжественных мероприятиях принял участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил экипаж крейсера с 35-летием корабля, отметив, что благодаря проведённому несколько лет назад ремонту и модернизации корабль полностью отвечает современным требованиям, что доказано успешным его участием в учениях Северного флота и ВМФ России. Командующий флотом пожелал экипажу крепкого здоровья и дальнейших успехов в ратном труде.

Выступая перед личным составом, командир крейсера капитан 2 ранга Андрей Кривогузов, подчеркнул, что из 230 тысяч морских миль, что было пройдено кораблём за 35 лет службы в составе Северного флота, больше половины этого расстояния приходится на последние 4 года, когда крейсер выполнил задачи нескольких дальних походов к берегам Африки и стал постоянным участником Главного военно-морского парада ВМФ в Санкт-Петербурге.

Неделю назад ракетный крейсер «Маршал Устинов» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетной «Вулкан» по мишенной позиции, имитирующей десантный отряд противника в Баренцевом море, а также отработал ряд других учебно-боевых задач на границе Норвежского и Баренцева морей.

Справочно:

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» был построен на Николаевском судостроительном заводе в 1986 году. На этом же заводе были построены все тяжёлые авианесущие крейсеры ВМФ СССР, в том числе «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

РКР «Маршал Устинов» стал третьим кораблём проекта 1164. Его «собратья» - ракетные крейсеры «Москва» и «Варяг» - являются флагманскими кораблями Черноморского и Тихоокеанского флотов соответственно.

За годы службы РКР «Маршал Устинов» неоднократно занимал первые места среди надводных кораблей ВМФ России по видам подготовки, объявлялся лучшим кораблём Северного флота.

Крейсер оснащён современными системами противовоздушной обороны, ракетного противокорабельного и противолодочного оружия, артиллерией, торпедами и глубинными бомбами, комплексами радиоэлектронной борьбы, гидроакустическим и радиотехническим вооружением.

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