21.09.2021 (14:35)

В Приднестровье стартовал конкурс ОГРВ ПРРМ «Отличники войсковой разведки»

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс «Отличники войсковой разведки» между военнослужащими ОГРВ ПРРМ и представителями силовых ведомств региона.

Команды участницы были представлены из 8 военнослужащих.

В ходе состязания каждой разведгруппе необходимо было преодолеть полосу препятствий протяженностью около 1000 метров, которая включала в себя проволочные заграждения, деревянный забор, кирпичную стену с проломами, проволочную сеть с высокими кольями, мост, рукоход, фасад здания, динамическую стену, а также мишени для метания гранат и ножей.

По условиям конкурса финишировать разведгруппа должна была только в полном составе. В случае потери одного или более членов команды упражнение не засчитывалось.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдёт в три этапа, после которых выявят лучших.

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