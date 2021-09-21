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21.09.2021 (17:20)

Удержания господства в воздухе отработали экипажи истребителей Су-30СМ ЗВО в Курской области

В Курской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградской объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили тренировочные полеты с ведением учебных воздушных боев.

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-30СМ, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных, надводных целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Боевая нагрузка истребителя Су-30СМ составляет 8000 кг.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Западный военный округ
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